Сеул, , 09:27 — REGNUM Южнокорейская актриса Юн Ё Чжон примет участие в церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства Hook Entertainment.

Оскар Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Известно, что помимо южнокорейской актрисы в церемонии примут участие ещё шесть знаменитостей, таких как певица Леди Гага, актер Кевин Костнер, актриса Зои Кравиц, актриса Рози Перес и актер Крис Рок.

«Юн Ё Чжон планирует отправиться в США для участия в церемонии вручения премии, — сообщили в агентстве. — Нам не известно, какую именно награду будет вручать актриса, однако, предполагаем, что это будет награда за лучшую женскую роль второго плана».

Напомним, что в 2021 года Юн Ё Чжон получила «Оскар» за роль второго плана в фильме Ли Исаака Чана «Минари».

В этом году церемония награждения состоится 27 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе.