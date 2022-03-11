Новосибирск, 11 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников решил отказаться от использования Facebook и Instagram. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирь».

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников

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"Из-за агрессивной политики, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях», — прокомментировал Травников.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что более 30% компьютеров в новосибирских медучреждениях переведены на отечественный софт.