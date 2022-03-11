Лондон, 11 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Социальная сеть Twitter заблокировала страницу посольства России в Лондоне из-за публикации поста об обстреле роддома в Мариуполе.

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Посольство разместило заявление главы МИД России Сергея Лаврова о недостоверной информации вокруг предполагаемого «обстрела» родильного дома в Мариуполе. Министр указал, что в медучреждении располагалась база нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а информация об обстреле является «фейк-ньюс».

В ответ аккаунт посольства в социальной сети был заблокирован.

«Блокировка аккаунта в Twitter как раз свидетельствует о постановочном характере событий вокруг роддома и о развязанной в этой связи информационной кампании», — приводит ТАСС комментарий представителя посольства.