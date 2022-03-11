Орел, 11 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Орловской области постепенно снижается количество коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекции. Так, с 11 марта будет свернуто ещё 205 ковидных коек, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области по итогам заседания оперштаба 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе постепенно снижается число госпитализаций, число выписанных за неделю пациентов на 140 человек превысило число госпитализированных. На 10 марта в больницах Орловской области находились 1 095 пациентов, 606 коек были свободны.

В регионе также сократилось число тяжёлых пациентов, на данный момент на ИВЛ находятся три человека.

Добавим, что, по данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 в Орловской области снизилась почти на 23% за неделю.