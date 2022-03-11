Москва, 11 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Решение о продлении закрытия воздушного пространства в южной части России до 20 марта приняли российские авиационные власти. Об этом 11 марта сообщил источник в Минтрансе РФ.

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«До 20 марта, 03:45 мск», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республики (ДНР).