Москва, 11 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Темой работы создаваемой парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине должно стать расследование появления коронавируса COVID-19. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко.

Коронавирус

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«Темой работы комиссии должно стать расследование появления коронавируса и определение роли Украины в создании этого вируса», — сказал Диденко.

Совет Думы поручил вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой («Единая Россия») проработать в течение 10 марта вопрос создания парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, говорится в телеграм-канале Госдумы.