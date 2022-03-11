Донецк, 11 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. За сутки на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики в результате обстрелов пострадали три человека. Об этом 11 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

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В представительстве рассказали, что данные поступили от министерства здравоохранения ДНР. Обстрел производился со стороны украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ устроили обстрел посёлка Зайцево (южное) в ДНР.