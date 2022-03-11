Париж, 11 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, затрагивающие нефтяной и газовый секторы, не станет вводить Европейский союз. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu.

Boraszlany Виктор Орбан

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"Мы решили самый важный вопрос в свою пользу: не будет санкций, касающихся нефтегазового сектора», — сказал он.

При этом Орбан добавил, что в результате такого решения ЕС будет обеспечено дальнейшее энергоснабжение Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что рост цен на топливо жители США воспринимают болезненно, власти намерены нарастить добычу нефти.