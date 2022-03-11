Донецк, 11 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщило 11 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«08:55 — н.п. Зайцево (северное) — н.п. Зайцево (южное): выпущено 15 мин калибром 82 мм», — сообщило представительство в Telegram.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики 11 марта вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике, выпустив по нему еще 30 ракет из БМ-21 «Град», также силовики открыли огонь по населенному пункту Широкая Балка.