Донецк, 11 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Зайцево (южное) Донецкой Народной Республики. Об этом 11 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

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Всего по посёлку Зайцево (южное) было выпущено 15 мин калибра 82 мм. О жертвах и пострадавших информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ устроили обстрел Горловки из «Градов».