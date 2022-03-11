Хабаровск, 11 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Хабаровске рядом со спортивным комплексом «Платинум Арена» горожане 11 марта выстроились в «живую» букву «Z» в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по защите Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Хабаровска Хабаровск

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«Президентом принято правильное решение помочь жителям ДНР и ЛНР. В этот сложный момент нужно сплотиться и поддержать действия нашего президента и наших Вооружённых Сил, направленных на защиту мирных жителей. Мы — за единство! Мы — с нашим президентом!» — сказала заммэра Хабаровска Тамара Протопопова.

В акции приняли участие более 350 человек: студенты, учителя, ученики школ и их родители, члены «Молодой гвардии Единой России», представители общественных организаций и все желающиие.

«Мы провели акцию «Своих не бросаем!». И стар, и млад — все мы объединились и показываем общую солидарность, выражаем поддержку нашим военным, которые защищают наши тылы. А мы защищаем стабильность в стране, демонстрируем, что мы — за президента, мы — все вместе!» — добавил руководитель Хабаровского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Сергей Тижин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске 11 марта состоялся флешмоб в поддержку российской армии и президента Владимира Путина.