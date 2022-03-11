Донецк, 11 марта, 2022, 09:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки из осаждённого Мариуполя по гуманитарному коридору вышли 69 человек. Об этом 11 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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Басурин отметил, что среди тех, кому удалось выбраться из города, 11 детей. При этом официально гуманитарный коридор не работает, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Басурин назвал взятие Волновахи маленькой победой перед большой — освобождением Мариуполя.