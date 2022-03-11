Потери ВСУ за последние сутки составили 105 человек – НМ ЛНР
Донецк, 11 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики потеряли убитыми 105 человек. Об этом 11 марта сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
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"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике, а именно: 105 человек личного состава», — рассказал он.
Кроме того, Филипоненко добавил, что также ВСУ за сутки потеряли один танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера, две единицы артиллерийского и зенитного-ракетного вооружения, три противотанковых ракетных комплекса и один беспилотник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики за последние сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).