Новосибирск, 11 марта, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов, очень своевременно. Об этом заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

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«В последнее время поступает немало предпринимательских инициатив по созданию и реконструкции гостиничной инфраструктуры в Новосибирской области, поэтому введение нулевой ставки НДС станет дополнительным стимулом в реализации инвестпроектов», — сказал Решетников.

Напомним, что ранее ассоциация туроператоров России сообщила, что правительство поддержало обнуление ставки НДС для организаций гостинично-туристической сферы. Нулевая ставка будет действовать 5 лет.