Москва, 11 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Опорный пункт украинских националистов был уничтожен российским ударным беспилотником «Форпост» с использованием высокоточного боеприпаса. Видеозапись удара беспилотника 11 марта опубликовало Минобороны РФ.

vitalykuzmin.net БПЛА «Форпост»

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На обнародованных кадрах видно, как беспилотный аппарат наносит точный удар по объекту украинских националистов с высоты 4 тыс. метров.

«Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям», — уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявил, что США не обсуждают возможное размещение на Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.