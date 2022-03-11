Москва, 11 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат Воздушно-космических сил России нанес удар по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Видео нанесения удара опубликовало Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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«Ударный БПЛА поразил цель с высоты около 4 тыс. м высокоточным боеприпасом», — сообщили в оборонном ведомстве.