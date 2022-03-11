Москва, 11 марта, 2022, 09:24 — ИА Регнум. За время спецоперации войска Донецкой Народной Республики освободили более 80 населённых пунктов, заявил 11 марта заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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Днём ранее Басурин сообщал о 78 освобождённых населённых пунктах. За последние сутки войска ДНР взяли Волноваху — опорный пункт украинской армии.

По словам Басурина, в Волновахе мирные жители ещё находятся в подвалах зданий. В городе ещё предстоит окончательная зачистка и разминирование.