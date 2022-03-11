Сидней, Австралия, 11 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. За минувший день в Новом Южном Уэльсе, самом населенном штате Австралии, выявили 14 034 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Данная цифра меньше, чем аналогичный показатель сутками ранее, но больше, чем за прошлое воскресенье, 6 марта. Об этом 11 марта сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки в штате еще семь человек скончались в результате заболевания COVID-19. В настоящее время 39 ковид-пациентов борются за свои жизни в реанимации. Всего в больницах Нового Южного Уэльса находятся 998 пациентов с диагнозом COVID-19.

Во втором по численности населения штате Австралии Виктории за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 6 811 человек. Десять человек умерли от COVID-19.

Для Квинсленда аналогичные показатели составляют 4 327 и восемь человек соответственно.