Москва, 11 марта 2022, 09:09 — REGNUM Войска Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают сжимать кольцо окружения киевских силовиков в Мариуполе. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков
Игорь Конашенков
Минобороны.рф

Также он уточнил, что глубина продвижения войск ДНР за сутки составила порядка 800 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, являющиеся объектами украинской военной инфраструктуры, выведены ударом высокоточного оружия большой дальности.