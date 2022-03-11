Москва, , 09:06 — REGNUM Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, являющиеся объектами украинской военной инфраструктуры, выведены ударом высокоточного оружия большой дальности. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Также он уточнил, что в общей сложности за время проведения спецоперации ВС России было выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе военной спецоперации России на Украине было сбито три вертолёта и восемь беспилотных аппаратов Вооружённых сил Украины.