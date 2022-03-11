Москва, 11 марта, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Войска Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают сжимать кольцо окружения киевских силовиков в Мариуполе. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Также он уточнил, что глубина продвижения войск ДНР за сутки составила порядка 800 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, являющиеся объектами украинской военной инфраструктуры, выведены из строя ударом высокоточного оружия большой дальности.