Ижевск, , 23:58 — REGNUM На фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизации эпидемиологической ситуации принято решение о сокращении коек, ранее развернутых для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

«По данным на 10 марта, на лечении в ковид-стационарах сейчас находятся порядка 1000 пациентов. Мы постепенно снижаем объем коечного фонда с 2100 до 1624 мест, но при этом процент свободных коек останется на уровне 20%», — отметила замглавы ведомства Марина Петренко. На данном этапе в 11 медицинских организациях региона развернуты 1624 инфекционных койки.

Петренко заверила, что в случае необходимости койки могут быть вновь оперативно перепрофилированы и подготовлены для лечения больных с коронавирусом.

Сейчас уже не принимает пациентов с коронавирусом Ижевская городская клиническая больница №2, после дезинфекции 14 марта здесь начнут прием пациентов неинфекционного профиля.

ИА REGNUM напоминает, накануне в Удмуртии были госпитализированы 45 человек, днем ранее в больницы попали 43 жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 10 577 человек, 625 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 164 человека — в тяжелом состоянии, из них 45 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).