Сеул, 11 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Мэр столицы Южной Кореи О Сэ Хун получил положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный источник.

Ian Muttoo Сеул

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Согласно опубликованным данным, положительный результат показал экспресс-тест на коронавирус. В настоящее время мэр Сеула ожидает результатов ПЦР-теста.

«В настоящее время мы ждем результатов теста», — сообщил представитель городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 282 987 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 5 822 626.

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