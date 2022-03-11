Донецк, 11 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Украинские боевики 11 марта вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по нему еще 30 ракет из БМ-21 «Град», также силовики открыли огонь по населенному пункту Широкая Балка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Отмечается, что обстрел Горловки произошел в 7:55 мск и велся со стороны населенного пункта Дзержинск.

В 8:00 со стороны населенного пункта Новгородское украинскими боевиками был обстрелян населенный пункт Широкая Балка. По нему выпущено пять мин калибра 120 мм, семь мин калибра 82 мм, произведено 50 выстрелов из зенитной установки.