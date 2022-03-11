Москва, 11 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Члены Национальной ассоциации кулинаров России сообщили о готовности разработать меню для сетевых заведений общепита.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Русская кухня

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Вместе с меню будут также составлены технологические карты на основе русских рецептов. Предполагается, что данные блюда могут быть использованы в работе сетевых заведений общепита для замены уходящих из России иностранных сетей, в частности ресторанов McDonald's.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая заявила о приостановке работы своих заведений в России, можно заменить отечественными предприятиями, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.