Нью-Йорк, США, 11 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Число детей, покинувших территорию Украины с начала военной спецоперации, достигло одного миллиона, сообщили в Детском фонде Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

Rock-cafe.info ЮНИСЕФ

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Исполнительный директор фонда Кэтрин Рассел написала в Twitter, что за две недели, с 24 февраля, число детей, вынужденных покинуть Украину, достигло одного миллиона.

Она добавила, что фонд продолжает поставки медикаментов в 22 больницы, расположенных в пяти разных районах Украины.