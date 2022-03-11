Астана, 11 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии в республике выявили 1 304 220 носителей SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 279 719 человек, в том числе 1032 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 11 910 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 1124 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 642 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки был один такой случай.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 89 выявленных заражений коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 1007 человек. Были выявлены два случая смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19.