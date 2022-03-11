Кишинёв, 11 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Решение властей Молдавии запретить экспортировать кукурузу не даст положительного результата, но нанесёт вред местным аграриям. Об том заявил на телеканале NTV Moldova депутат Партии социалистов Молдавии Раду Мудряк.

Кукуруза

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«При таком большом количестве кукурузы, тем более, что остаются поля с кукурузой, — это ошибка», — сказал политик.

Он отметил, что запрет на вывоз продукции понятен, когда чего-то не хватает, но запасы кукурузы в Молдавии в этом году вдвое выше, чем нужно республике. Депутаты обратились с просьбой отменить это ограничение.

Мудряк призвал разрешить вывозить кукурузу за границу так как фермерам нужно продать урожай, чтобы получить деньги на продолжение работ.

Стоит отметить, что правительство Молдавии с 24 февраля в связи с началом Россией спецоперации по денацификации на Украине объявило в стране чрезвычайное положение на 60 дней. Пока она действует, запрещено вывозить на экспорт кукурузу, пшеницу и сахар.