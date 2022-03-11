Брюссель, 11 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Безопасность ядерных объектов на территории Украины необходимо обеспечить в условиях проведения российской военной операции, заявили лидеры государств и правительств стран Европейского союза. Их заявление опубликовано по итогам первого дня саммита в Версале.

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«Мы призываем незамедлительно обеспечить надежность и безопасность украинских ядерных объектов с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о переговорах с министром иностранных дел РоссииСергеем Лавровымв турецкой Анталье. По словам Гросси, они обсуждали, как избежать возникновения каких-либо проблем на украинских ядерных объектах.

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