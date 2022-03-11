Баку, 11 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 10 марта выявили 270 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6356 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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За время пандемии в стране выявили 790 153 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 777 960 человек, в том числе 564 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 2618 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 9575 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 126 выявленных заражениях коронавирусом за сутки в результате 3942 тестов. Выздоровевшими медики признали 882 человека. Смерть наступила у 11 пациентов с диагнозом COVID-19.