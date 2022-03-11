Симферополь, 11 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории Крыма. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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По его словам, Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего США.

«Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» в этой стране объектов собственности России и ее резидентов.

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