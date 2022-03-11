В Крыму пообещали Зеленскому ответные меры по конфискации имущества
Симферополь, 11 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории Крыма. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
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По его словам, Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего США.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» в этой стране объектов собственности России и ее резидентов.
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