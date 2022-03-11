Вашингтон, 11 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. С требованием к Вашингтону пресечь экстремистскую деятельность американской компании Meta, которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram, и ранее разрешила размещать призывы к насилию в отношении руководства России и российских военнослужащих, обратилось 11 марта посольство РФ в США.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

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«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам», — говорится в сообщении российского диппредставительства в его телеграм-канале.

Также указывается, что действия Meta еще раз подтверждают факт того, что России объявлена информационная война без правил, в которой медиакорпорации являются солдатами машины пропаганды правящих кругов стран Запада.

«Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Пользователи Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать одни народы с другими», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта из итогов опроса Ipsos стало известно, что 43% жителей Италии допускают, что из-за событий на Украине может начаться третья мировая война.