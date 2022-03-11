Новосибирск, 11 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала 2022 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах надоено 122 тысячи тонн молока. Это почти на 7 тысяч тонн больше, чем годом ранее, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Shivani shrivastav Молоко

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По официальным данным, валовое производство молока в регионе в сутки превышает 2000 тонн. В министерстве подчеркнули, что такого показателя в зимний период удалось достичь впервые.

Надой на фуражную корову в среднем составляет 16,8 кг в сутки — на 1,6 кг выше уровня аналогичного периода 2021 года.