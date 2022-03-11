Джакарта, 11 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что из 165 индонезийских граждан, проживающих на Украине, 120 эвакуированы на родину, сообщает Kompas.

(сс) Tiomax80 Индонезия

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В МИД Индонезии отметили, что после успешной эвакуации 80 индонезийских граждан 3 марта правительству удалось эвакуировать еще 40 человек.

По данным посольства Индонезии на Украине, в стране находились в общей сложности 165 индонезийских граждан, 120 из которых вернулись в Индонезию. В настоящее время посольство помогает 13 индонезийским гражданам вернуться на родину.

Кроме того, 32 гражданина Индонезии предпочли остаться на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии на Украине хотят перенести из Киева в более безопасный город.