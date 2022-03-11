Лондон, 11 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил военным трибуналом британским военнослужащим, которые решат отправиться на Украину для участия в боевых действиях.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

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Премьер-министр напомнил, что в Великобритании «очень четкие законы».

«Вам не следует ехать на Украину, и я боюсь, что люди, самовольно убывающие из наших вооруженных сил, как на днях дал понять начальник штаба обороны, предстанут перед военным трибуналом», — сказал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания объявила о санкциях против семи олигархов и предпринимателей, включая Романа Абрамовича и Олега Дерипаску.