Сухум, 11 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 10 марта в ходе 205 исследований выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 66 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 22 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 52 686 носителей SARS-CoV-2. Из них 47 668 человек признали выздоровевшими, в том числе 145 — за последние сутки. За всё время 662 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали один такой случай.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 108 носителей SARS-CoV-2 в результате 240 исследований. За сутки зарегистрировали две смерти пациента с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 208 человек.