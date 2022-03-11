Хельсинки, 11 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Действие ограничительных мер, введенных из-за угрозы коронавируса и касающихся въезда путешественников в Финляндию, было продлено до 10 апреля финскими властями. Об этом 10 марта сообщил на своем сайте государственный совет республики.

Jan Leineberg Флаг Финляндии

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В заявлении совещательного органа отмечается, что пандемия коронавирусной инфекции все еще продолжается. Действующие ограничения предписывают туристам, прибывающих в Финляндию из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.

Такие лица также могут предъявить справку о перенесенной за последние шесть месяцев коронавирусной инфекции. Указанные требования относится ко всем, кто был рожден до 2006 года включительно. Перечисленные ограничения не касаются граждан Финляндии, а также членов их семей или близких родственников, которые должны соблюдать менее жесткие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 марта в Болгарии отменили основные карантинные ограничения, введенные из-за опасности распространения COVID-19.