Вашингтон, 11 марта, 2022, 07:54 — ИА Регнум. О введении новых антироссийских объявит в пятницу, 11 марта, президент США Джо Байден. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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«В 10:15 (18:15 мск) президент объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности», — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что Байден 11 марта призовет отказаться «от нормальных торговых отношений» с российской стороной и объявит о повышении пошлин на импорт из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что Индия сохранит свои связи с Россией, так как придерживается нейтральной позиции по российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.