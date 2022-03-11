Донецк, 11 марта, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Десять снарядов калибром 122 мм были выпущены по поселку Озеряновка (входит Горловский городской совет) в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Огонь по населенному пункту был открыт в 07:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта вооруженные формирования Украины выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Киевскому району Донецка со стороны населенного пункта Водяное.