Луганск, 11 марта, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Три населённых пункта Луганской Народной Республики подверглись обстрелу украинских войск, сообщили 11 марта в представительстве ЛНР в СЦКК.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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Зафиксировано четыре обстрела, атаке подверглись три населённых пункта ЛНР.

Днём ранее по населённым пунктам ЛНР также Вооружённые силы Украины не раз отрывали огонь.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 марта по населённому пункту Озеряновка в ДНР было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.