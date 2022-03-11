Новосибирск, 11 марта, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В Новосибирской области министерство цифрового развития и связи проводит модернизацию компьютерного парка в медицинских организациях. В настоящее время на российскую операционную систему уже переведено более 30% компьютеров, сообщили в областной администрации.

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«Следует отметить, что переход на использование компьютеров с российской операционной системой осуществлен технически грамотно и комфортно для пользователей компьютерной техники, врачей и медицинских сестёр, — отметил заместитель министра цифрового развития и связи области Антон Лошаков.

По его словам, использование исключительно российского программного обеспечения существенно повышает устойчивость инфраструктуры к киберугрозам.