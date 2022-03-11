Нью-Дели, 11 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Индия сохранит свои связи с Россией, так как придерживается нейтральной позиции по российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявил глава индийского правительства Нарендра Моди в ходе выступления в штаб-квартире правящей партии «Бхаратия джаната парти».

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Ряд потребностей Индии связан с этими странами», — отметил он.

Моди добавил, что Индия продолжает призывать Россию и Украину к диалогу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индия воздержалась при голосовании в Генеральной ассамблее ООН по резолюции, осуждавшей действия России при проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Также воздержались от голосования Китай, Вьетнам, Пакистан, Бангладеш, Казахстан и ряд других стран.