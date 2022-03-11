Новосибирск, 11 марта, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области продолжает снижаться число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. К апрелю ещё три медицинских учреждения будут переведены из коронавирусных госпиталей на работу по основному профилю. Об этом сообщил региональный минздрав.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

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"Это больница №25, что важно, так как там располагается первичное сосудистое отделение, Горбольница № 3 и больница в Краснообске, — уточнил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. — Таким образом, к началу апреля максимально вернем медицинские организации к оказанию медпомощи по основному профилю работы».

По официальным данным, на сегодняшний день первым компонентом привились уже более 1 млн 577 тысяч новосибирцев.