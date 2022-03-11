Мадрид, 11 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Министерство науки, инноваций и университетов Испании объявило о ряде мер по приостановке научного, академического и межведомственного сотрудничества с Россией и Белоруссией. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что это решение принято в связи с ситуацией на Украине и в знак солидарности с украинским народом.

Также сообщается, что оба министерства будут продвигать инициативы и проекты, направленные на укрепление отношений с Украиной и поддержку научного и академического сообщества этой страны.