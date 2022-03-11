Вашингтон, 11 марта, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Решение американской корпорации Meta снять запрет на призывы к физическим расправам над российскими военными в соцсетях Instragram и Facebook свидетельствует об объявлении России информационной войны. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

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"Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов», — заявили в российской дипмиссии.

Дипломаты также призвали американские власти прекратить экстремистскую деятельность корпорации, а также привлечь к уголовной ответственности виновных. В посольстве подчеркнули, что Meta сознательно проводит агрессивную политику по разжиганию ненависти к гражданам России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Meta, которая владеет соцсетями Instagram и Facebook подтвердила решение отменить запрет на распространение призывов к насилию против российских военнослужащих. При этом в компании уверяли, что якобы выступают против насилия по отношению к обычным российским гражданам.