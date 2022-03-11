Хабаровск, 11 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Блокадница Ленинграда Нина Медынская сказала, что восемь лет бомбежек Донбасса можно сравнить с ужасами военной блокады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Миссия «Сути времени» в ДНР Памятник детям Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Страшно, когда мирные люди должны сидеть в подвалах и слушать, как разрываются снаряды. Я до сих пор помню, как это было почти 80 лет назад. Я не могу забыть холод, голод и всеобъемлющий страх. Страшно, когда не знаешь, выживешь или нет. Сегодня мы не должны закрывать глаза на происходящее на Украине. Мы вынуждены встать на защиту тех, кто не может защитить себя. Люди в Донбассе не должны страдать. Они имеют право на мирную жизнь», — сказала Нина Медынская на заседании Общественной палаты Хабаровска.

Читайте также: Мы живём в новом, изменившемся мире — губернатор Камчатки о спецоперации

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин своим решением о проведении спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР в очередной раз доказал, что наша страна была и остаётся сильной державой, способной постоять за себя, защитить интересы своих граждан и предотвратить распространение гуманитарной катастрофы. Такое мнение высказал губернатор Камчатки Владимир Солодов в эфире программы «Камчатка. Главное за неделю».