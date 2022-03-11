Тбилиси, 11 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Министр культуры, спорта и по делам молодёжи Грузии Теа Цулукиани осудила действия украинских властей, отозвавшего своего посла из Тбилиси, сообщает 10 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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«На Украине обязательно наступит мир, и я молю Бога, чтобы он наступил как можно скорее, но если наступит мир и украинский народ сможет всё проанализировать, конечно, он поймут, что отзыв посла был ошибкой и недружественным жестом. Я не буду далеко ходить, так как Грузия, её народ и правительство делают всё, чтобы оказать политическую, моральную и гуманитарную помощь нашему дружественному украинскому народу, тем детям, которые попали в беду», — сказала Цулукиани.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, недовольный отказом грузинского правительства присоединиться к антироссийским санкциям, отозвал украинского посла из Грузии.