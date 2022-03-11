Вашингтон, 11 марта, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Группа сенаторов Конгресса США призвала главу Белого дома Джо Байдена одобрить поставки боевой авиации Киеву, а также систем ПВО и других вооружений. Об этом говорится в открытом письме законодателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Мы призываем вашу администрацию взаимодействовать с Польшей и нашими союзниками по НАТО, чтобы ускорить передачу Украине срочно необходимой авиации, систем ПВО и иных боевых и вспомогательных средств США, союзников по НАТО и других европейских партнеров», — заявили сенаторы.

В документе также выражается несогласие с решением Байдена отказать Польше в передаче своих истребителей Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша выразила готовность передать Украине боевые самолеты советского производства. Тем не менее Соединенные Штаты назвали неприемлемым такой подход к поставкам вооружений Киеву.