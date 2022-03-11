Сеул, 11 марта, 2022, 04:40 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 282 987 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, 282 880 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует кратковременное снижение заболеваемости после того, как в стране на протяжении двух дней подряд выявляли свыше 320 тыс. инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 5 822 626. Также за минувшие сутки в стране скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 229 человек. Всего в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 9875 человек.