Менло-Парк, США, 11 марта, 2022, 04:18 — ИА Регнум. Американская компания Meta подтвердила, что сняла запрет на призывы к насилию против российских военных в своих соцсетях Facebook и Twitter. Об этом заявил пресс-секретарь корпорации Энди Стоун на своей странице в Twitter.

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«Мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — заявил он.

При этом Стоун заявил, что призывы к расправам над российскими гражданами руководство Meta якобы не одобряет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters сообщила о решении корпорации Meta разрешить призывы к насилию над российскими гражданами в соцсетях Facebook и Twitter. Соответствующее разрешение будет действовать для пользователей в Прибалтике, Восточной Европе и в России, а также в кавказских странах.